16-05-2022
مؤتمر الطاقة فرصة مهمة لتشجيع المستثمرين وسط دعم وتسهيلات حكومية
أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية الدكتور مدين دياب على هامش مؤتمر: «الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة» أن المؤتمر فرصة مهمة لتشجيع المستثمرين في ظل دعم الحكومة لهذا القطاع وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار في الطاقات المتجددة .
وقال دياب: لقد تم وضع سلسلة كبيرة من الحوافز التي تغري المستثمرين للاستثمار في الطاقات المتجددة، مضيفاً: منذ صدور قانون الاستثمار للعام 2021 تم منح 4 إجازات استثمار في ريف دمشق وحمص خاص في الطاقات المتجددة، موضحاً أنه توجد مجموعة أخرى من الطلبات تعمل الهيئة على دراستها.
تشرين
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