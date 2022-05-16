يصادف الليلة اول خسوف كلي للقمر العملاق في عام ٢٠٢٢

16-05-2022

يصادف الليلة اول خسوف كلي للقمر العملاق في عام ٢٠٢٢

سيشهد العالم واحدا من أروع المناظر في السماء بظهور ما يُعرف بـ"القمر الدموي العملاق".

ففي خسوف كلي للقمر، ستكون الأرض بين الشمس والقمر، وعندما يقع القمر في ظل الأرض كاملا فإنه يميل إلى الظلمة شيئا فشيئا إلى أن يصطبغ بلون أحمر يشبه الغسق.

ويمكن مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة قبل فجر يوم الاثنين في أغلب مناطق أوروبا. أما في أمريكا فستكون رؤيته واضحة مساء الأحد.

وسيظهر القمر أكبر من المعتاد، لأنه سيكون في أقرب نقطة له من الأرض في محوره، ولذلك يطلق عليه اسم "القمر العملاق".

  اليوم السابع

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