المعركة الأخيرة: يحصد جائزة لجنة التحكيم في مهرجان إيمدغاسن بالجزائر

حاز فيلم "المعركة الأخيرة" للمخرج ميّار النوري جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي في مدينة “باتنة” في الجزائر، بعد أن تنافس في ترشحه على جائزة أفضل سيناريو، وأفضل تصوير، وأفضل مونتاج وتركيب.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من عباس النوري، عبد المنعم عمايري، محمد قنوع، هيما إسماعيل، وميار النوري، إضافة إلى مجموعة شباب من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.

وشارك في المهرجان 25 دولة بـ 29 فيلما دخلوا المنافسة الدولية، وتتافس فيه أفلام من تركيا، تونس، أوغندا، فلسطين، البرازيل، أستراليا، أوكرانيا وكندا إضافة إلى الجزائر.