موسم قمح طرطوس سيء

أكد رئيس اتحاد الفلاحين في طرطوس “محمد حسين” أن موسم القمح في المحافظة لهذا العام سيء لعدم توفر السماد.

“حسين” وفي تصريحات لجريدتنا قال إن المزارعين استلموا 5 كغ سماد لكل دونم فقط وأحوال الطقس أثرت بشكل سلبي على الموسم، مشيراً إلى أن «إنتاج المحافظة من القمح يتراوح سنوياً مابين 3 إلى 4 آلاف طن وتتركز الزراعات في “سهل عكار” وبعض ريف المحافظة».

ولفت إلى أن «مؤسسة الحبوب أحدثت مركز واحد لاستلام القمح بالعنابية القريبة من سهل عكار».

وكان رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس أكد في وقت سابق أن الحكومة اتخذت قراراً بشراء القمح للموسم القادم بسعر 1500 ليرة للكيلوغرام إضافة إلى مكافأة تسليم 300 ليرة لكل كغ من ضمن المناطق الآمنة و400 ليرة للكيلوغرام من المناطق خارج السيطرة بهدف تشجيع الفلاحين على الاستقرار في أرضهم وتسويق أكبر كمية ممكنة من هذا المحصول.

وطالب رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين “محمد الخليف” ألا يقل سعر شراء كيلو القمح عن 2500 ليرة سورية.

ولفت إلى أن الفلاحين يقومون بشراء المازوت من أجل سقاية محصول القمح من السوق السوداء بأسعار مرتفعة في ظل عدم كفاية الكميات التي توزع عليهم من المازوت المدعوم، كما أن أجور الحصادات تختلف وكل مالك حصادة يحدد السعر وفقاً لرغباته وليس هناك سعر موحد، كما أن كميات السماد التي توزع على الفلاحين من المصارف الزراعية لا تغطي الحاجة لذا يضطر الفلاحون لشرائه من السوق السوداء أيضاً.