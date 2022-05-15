العالم على مشارف كارثة.. حرب حبوب مقبلة !

أثارت الحرب الروسية على أوكرانيا، انتباه العالم إلى خطر حقيقي يكمن بتأمين اللوازم الرئيسية للطعام في الدول خلال الصراعات العسكرية، حيث شهد العالم حرب جديدة من نوعها تمثلت باحتكار عدد من الدول لصادرات الحبوب من أجل سوقها المحلية لتبقى الدول المستوردة في حال تخبط بحثاً عن مصادر جديدة.

حرب جديدة من نوعها

وجاء قرار الهند الأخير حول وقف تصدير الحبوب ليكون بمثابة صدمة للدول التي اتجهت نحو “ديلهي” لتأمين مستوردات القمح، بعد توقف روسيا وأوكرانيا، وهذه الدول هي الأكبر بتصدير القمح في العالم.

بدورهم، ناشد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع روسيا لوقف المعارك بالقرب من الموانئ البحرية الأوكرانية واستئناف عمليات تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية الضرورية عبر البحر، لمكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما حذر برنامج الأغذية العالمي من عواقب “كارثية” إذا ظلت الموانئ الأوكرانية مغلقة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قولها في مؤتمر صحفي، أمس السبت، بعد اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى، إن «الحرب في أوكرانيا أثرت بشدة على إنتاج وتصدير الحبوب، مشبهة ذلك بـ “حرب الحبوب”».

وأضافت بيربوك، التي استضافت الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام لكبار الدبلوماسيين في قصر فايسنهاوس في ألمانيا، أن المجموعة تبحث “طرقاً بديلة” لنقل الحبوب من أوكرانيا، مع تصاعد خطر أزمة الجوع العالمية.

وأوضحت أن ما يصل إلى 50 مليون شخص سيواجهون الجوع في الأشهر المقبلة، إذا لم تستأنف عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية، مشيرة إلى أن «حوالي 28 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية».

تحذيرات عالمية

وأغلقت أوكرانيا موانئها، في أواخر شباط، وسط اشتداد القتال، ومنعت السفن الحربية الروسية والألغام العائمة فتحها.

وتحدث ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، مع المشرعين الأمريكيين ومسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، هذا الأسبوع، للتأكيد على الحاجة الملحة لإعادة فتح الموانئ ومعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وتزرع أوكرانيا ما يكفي من الغذاء لإطعام 400 مليون شخص سنوياً، وتأتي 30 % من إمدادات القمح في العالم من روسيا وأوكرانيا، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.

ومع حظر الصادرات، امتلأت الصوامع، مما يعني أنه لا يوجد مكان لتخزين الحبوب خلال موسم الحصاد المقبل.