الولايات المتحدة: قتلى وجرحى جرّاء إطلاق نار في مدينة بافالو

تحدّثت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مسؤول أمني، أمس السبت، عن وقوع 8 قتلى على الأقل جرّاء إطلاق نار في مركز للتسوق في مدينة بافالو في ولاية نيويورك.

وقال قسم شرطة مدينة بافالو عبر حسابه في “تويتر”: “الشرطة توجهت إلى موقع إطلاق نار عشوائي في متجر بقالة واحتجزت مشتبهاً به”، مشيرةً إلى أنّ الشرطة “تحثّ سائقي السيارات والمقيمين على تجنب المنطقة”.

وأضاف قسم الشرطة أنّ “العديد من الأشخاص أصيبوا بالرصاص”، فيما قالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إنّها تتابع واقعة إطلاق النار.

وفي تفاصيل الحادثة، ذكر الإعلام الأميركي نقلاً عن مصادر، أنّ “المسلح دخل المتجر حاملاً بندقية، ويرتدي ملابس عسكرية أو نوع من الدروع الواقية للبدن”.

وتجري التحقيقات في ما إذا كان المشتبه به مدفوعاً بأيديولوجية “تفوق البيض”، وما إذا كان قد نشر عملية إطلاقه للنار على الإنترنت.



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