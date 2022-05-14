منافسات قوية في بطولة الجمهورية للدراجات
بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من إحدى عشرة محافظة أقام اتحاد الدراجات بمحيط قلعة حماة الأثرية بطولة الجمهورية لكل الفئات العمرية ذكوراً وإناثاً.
وأسفرت منافسات فئة الذكور عن فوز لاعب ريف دمشق بكر نعمان بلقب فئة الأشبال ولاعب حماة ابراهيم الحلبي بفئة الناشئين ولاعب دمشق أنس الشريف ببطولة الشباب وزميله عبداللطيف السمان بفئة الرجال تحت 23 سنة.
أما في بطولة الإناث فقد فاز بالمراكز الأولى كل من لاعبة طرطوس رغد زعرور بفئة الشبلات ولاعبة دمشق رغد حسنة بفئة الناشئات وزميلتها فاطمة شوك بفئة الشابات بينما نالت لاعبة اللاذقية مها شملص لقب فئة السيدات تحت23 عاماً.
وأوضح رئيس اتحاد الدراجات خالد كوكش أن البطولة تميزت بالمشاركة الواسعة من مختلف المحافظات والإثارة والندية كانت حاضرة في جميع السباقات سواء للذكور أو الإناث لافتاً إلى أن اللعبة في تطور مستمر وهذا ما سيزداد مستقبلاً ولاسيما بعد انتخابه مؤخراً عضواً في الاتحاد العربي للدراجات ما سيفسح المجال واسعاً للمشاركة في البطولات العربية المقبلة.
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