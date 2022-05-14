الرئيس الأسد يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة

بعث الرئيس الأسد برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة

وفيما يلي نص البرقية..

أبارك لكم نيلكم ثقة المجلس الأعلى للاتحاد وانتخابكم بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى أن يكون النجاح والتوفيق حليفكم على الدوام لاستكمال مسيرة النهضة التي أسس لها الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

لقد كان لكم على مدى السنوات الماضية دور قيادي في وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مكانة رائدة على مستوى المنطقة والعالم في ميادين التنمية الاقتصادية والعلمية، واستطعتم تسخير هذه المكانة لمد الجسور وبناء علاقات استراتيجية متينة مع دول العالم تحقيقاً لمصالح الإمارات والمنطقة العربية عموماً.

نتطلع إلى مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بين سورية والإمارات وتعزيز الشراكات في الميادين كافة مستندين إلى ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط ومصالح مشتركة

