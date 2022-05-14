أول سعودية تشارك في ملكة جمال إيطاليا وتحقق هذا المركز

14-05-2022

أول سعودية تشارك في ملكة جمال إيطاليا وتحقق هذا المركز

تناقلت وسائل الاعلام خبرا عن مشاركة أول شابة سعودية الاصل في مسابقة ملكة جمال إيطاليا لعام 2022 وتدعى رهف.


رهف استطاعت ان تجذب اعضاء لجنة التحكيم لها بجمالها الطبيعي ورشاقتها وطول قامتها اضافة الى عفويتها وجاذبيتها الواضحة التي ورثتها من اصولها العربية.

وتنافست الشابة الجميلة رهف مع المشتركات الاخريات معها في المسابقة واستطاعت ان تصل الى نهائيات المسابقة ضمن المشتركات الـ 10 الأوائل مما دفع الجمهور وخصوصا السعودي للتعبير عن اعجابه وفخره بها كونها سفيرة للجمال ​السعودية​ خصوصا وللمرأة العربية عموماً.
 

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