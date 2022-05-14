مباحث مرور ريف دمشق تسترد العديد من السيارات المسروقة

تمكن فرع مرور ريف دمشق منذ بداية العام 2022 من توقيف / 99 / شخص مطلوبين بجرائم مختلفة منها ( سرقة ، قتل ، مخدرات، نصـ.ب واحتيال، سلب بالعنف، نشل وغيرها )، وحجز / 58 / سيارة بدون قيود تم إدخالها إلى القطر بطرق غير مشروعة.

ومن خلال المتابعة تمكن قسم مباحث مرور ريف دمشق من استرداد تسع سيارات مسروقة وضبط أربعة سيارات مزورة مركب عليها لوحات غير عائدة لها، واسترداد سيارتين مسلوبتين الأولى نوع (سابا) عامة والثانية ميكروباص، كما تم إلقاء القبض على شخص بحوزته سيارة قام بعملية نصب واحتيال على صاحبها وإحضار أربعة سيارات مطلوبة للجهات المختصة.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم جميعاً وتقديمهم إلى القضاء المختص، وسلمت السيارات المسروقة إلى أصحابها أصولاً.



وزارة الداخلية