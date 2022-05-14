تلفزيون تركي يبث أغنية صباح الخير سوريا للفنان علي الديك.. ماهي الخلفيات؟

عرضت إحدى القنوات التركية أمس الخميس أغنية للفنان السوري الشعبي علي الديك تحمل عنوان “صباح الخير سوريا” وهي من الأغاني الشهيرة لدى السوريين وقد تم تقديمها بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

بث الأغنية في تركيا أثار ردود أفعال في سوريا، حيث نشرت بعض الصفحات صوراً من المحطة وقالت إنها القناة الرسمية التركية فيما ربط البعض بين بث الأغنية وتحسن مرتقب بالعلاقات مع سوريا أو أنها رسائل تركية لدمشق.

سناك سوري أجرى بحثا حول القناة التي بثت الأغنية وتبين أن اسمها “Ulusal tv” وهي بحسب المصادر ممولة من السياسي التركي المعارض “Doğu Perinçek” المعروفة بعدائه لأميركا وسياستها وقربه من روسيا والصين ودعمه لحكومة سوريا