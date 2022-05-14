14-05-2022
افتتاح معبر مطربا الحدودي بين سورية و لبنان بمنطقة القصير في ريف حمص
افتتح أمس مركز مطربا الحدودي بين سورية و لبنان في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي بعد إتمام التحضيرات اللوجستية و تجهيز البنية التحتية الأساسية بحضور مدير إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية وقائد شرطة محافظة حمص ونائب المحافظ حمص و فعاليات رسمية و شعبية من كلا البلدين.
و يقدم المركز الحدودي الجديد الخدمات المتعلقة بالمسافرين القادمين والمغادرين وهو رابع مركز في محافظة حمص والسادس بين سورية ولبنان.
ويأتي افتتاح هذا المركز الحدودي بناءً على مطالب شعبية و في سياق
الإجراءات الهادفة إلى تحسين واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين وبما يسهم في تسهيل أمور تنقل المواطنين على طرفي الحدود.
نبال إبراهيم
إضافة تعليق جديد