الخسوف الكلي لقمرالدم بعد غد الاثنين

نبيل البيش:



ما هو قمر الدم؟

يُطلق أحيانًا على الخسوف الكلي للقمر اسم قمر الدم بسبب الصبغة الحمراء التي يأخذها القمر المكتمل عند خسوفه بالكامل

يستخدم المصطلح أيضًا بشكل متكرر لوصف (أربعة) خسوفات كلية للقمر تحدث على التوالي.

في 15-16 أيار 2022 ، سيتم خسوف (قمر الزهرة وهو الاسم المتعارف عليه عند قبائل هنود امريكا الحمر) بالكامل ويتحول إلى اللون الأحمر

(وهذا هو أطول خسوف كلي للقمر في أوقات الذروة على الساحل الغربي للولايات المتحدة هذا القرن حسب مواقع فلكية امريكية).

والسؤال لماذا تبدو أقمار الدم حمراء؟

قمر الدم ليس مصطلحًا علميًا على الرغم من استخدامه على نطاق واسع في الآونة الأخيرة للإشارة إلى خسوف كامل للقمر لأن خسوف القمر بالكامل غالبًا ما يتخذ لونًا ضارب إلى الحمرة

فلماذا يتحول القمر إلى اللون الأحمر؟

يحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يمر القمر عبر ظل الأرض ويمنع ظل الارض كل أشعة الشمس المباشرة من إضاءة سطحه

ورغم ذلك لا يزال بعض من ضوء الشمس يصل إلى سطح القمر بشكل غير مباشر عبر الغلاف الجوي للأرض ليغمر القمر في وهج أحمر أو أصفر أو برتقالي بعد تصفيته اللون الأزرق

عندما تمر أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي يتم تصفية بعض ألوان طيف الضوء - تلك الموجودة في الطيف البنفسجي - من خلال ظاهرة تسمى تشتت ( رايلي ) وهي نفس الآلية التي تسبب تلوين(ظاهرياً) شروق الشمس وغروبها.

الأطوال الموجية الحمراء هي الأقل تأثراً بهذا التأثير لذا فإن الضوء الذي يصل إلى سطح القمر له صبغة حمراء مما يتسبب في تحول لون القمر المخسوف بالكامل إلى اللون الأحمر واحياناً تلوث السماء بما تطلقه

البراكين وحرائق الغابات من مخلفاتها في الفضاء