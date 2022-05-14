انتحـار شخصين في جرمانا بريف دمشق

14-05-2022

انتحـار شخصين في جرمانا بريف دمشق

أخبرت شرطة ناحية جرمانا بوجود شاب مفارق الحياة نتيجة إقدامه على شـنق نفسه في إحدى الحدائق بمدينة جرمانا  ، توجهت دورية إلى المكان على الفور وتم نقل الجـ.ثة إلى أحد المشافي وتبين أنه يدعى " سمير ر " تولد ١٩٩٦ .

وفي نفس السياق أخبرت شرطة ناحية جرمانا باقدام المواطن " رامي ج " تولد ١٩٨٩ على الانتـ.حار بمنزله عن طريق شنق نفسه .

توجهت دورية الى المنزل وتم نقل الجـ.ثة إلى أحد المشافي .

التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات حادثتي  الانتحـ.ار .

وزارة الداخلية السورية

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