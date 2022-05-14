14-05-2022
انتحـار شخصين في جرمانا بريف دمشق
أخبرت شرطة ناحية جرمانا بوجود شاب مفارق الحياة نتيجة إقدامه على شـنق نفسه في إحدى الحدائق بمدينة جرمانا ، توجهت دورية إلى المكان على الفور وتم نقل الجـ.ثة إلى أحد المشافي وتبين أنه يدعى " سمير ر " تولد ١٩٩٦ .
وفي نفس السياق أخبرت شرطة ناحية جرمانا باقدام المواطن " رامي ج " تولد ١٩٨٩ على الانتـ.حار بمنزله عن طريق شنق نفسه .
توجهت دورية الى المنزل وتم نقل الجـ.ثة إلى أحد المشافي .
التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات حادثتي الانتحـ.ار .
وزارة الداخلية السورية
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