انتحـار شخصين في جرمانا بريف دمشق

أخبرت شرطة ناحية جرمانا بوجود شاب مفارق الحياة نتيجة إقدامه على شـنق نفسه في إحدى الحدائق بمدينة جرمانا ، توجهت دورية إلى المكان على الفور وتم نقل الجـ.ثة إلى أحد المشافي وتبين أنه يدعى " سمير ر " تولد ١٩٩٦ .

وفي نفس السياق أخبرت شرطة ناحية جرمانا باقدام المواطن " رامي ج " تولد ١٩٨٩ على الانتـ.حار بمنزله عن طريق شنق نفسه .

توجهت دورية الى المنزل وتم نقل الجـ.ثة إلى أحد المشافي .

التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات حادثتي الانتحـ.ار .

وزارة الداخلية السورية