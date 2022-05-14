حمى وبائية في كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية عن ظهور أعراض حمى بشكل وبائي متفجر، تسببت في وفاة 6 أشخاص، وإصابة 350 ألفا، تعافى منهم 162 ألفا و200 شخص، وأن 18 ألف حالة ظهرت في يوم واحد، وأغلقت السلطات مناطق واسعة، وبدأت في عزل وفحص السكان وعزل من تظهر عليهم أي أعراض لتلقي العلاج.

من ناحية أخرى بعيدة عن كوريا الشمالية يناقش مجلس الأمن غدا ما قالت روسيا إنها أدلة جديدة على تورط وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بحوث حول إنتاج فيروسات وميكروبات خطيرة في مختبرات داخل أوكرانيا.