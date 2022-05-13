محمد بن راشد ينعى الشيخ خليفة

13-05-2022

محمد بن راشد ينعى الشيخ خليفة

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال محمد بن راشد، في تغريدة على تويتر: "بقلوب يعتصرها الحزن.. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى راعي مسيرتنا.. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم".

وأضاف: "اللهم إنه حط رحاله عندك.. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله.. واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين".

 

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