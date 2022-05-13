20 ليتراً للتكاسي العمومية كل يومين..أو 40 كل 5 أيام

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق، شادي سكرية أنه تمت الموافقة من اللجنة الاقتصادية في المحافظة برفع توصية لوزارة النفط والثروة المعدنية لإعادة النظر بتوزيع مخصصات البنزين للتكاسي العامة.

مبيناً أن الاقتراح أن يتم توزيع 20 ليتراً كل يومين أو 40 ليتراً كل 5 أيام بهدف ضبط أجور التكاسي في الوقت الراهن، حيث يتم استغلال المواطنين بحجة أن وقت تعبئة المخصصات يعد طويلاً ولا يكفي للعمل بشكل مستمر، ما أدى لاتجاه السائقين للشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وأشار سكرية إلى أن الموافقة على إصدار قرار التوصية متعلقة بوزارة النفط وإمكانيات توفير المادة حيث تم تخفيض توزيع المخصصات على الكازيات خلال الشهر الرابع بحوالي 25%.

وأضاف سكرية: لا يمكن تعديل تعرفة أجور التكاسي في الوقت الراهن والسبب في ذلك عدم رفع سعر البنزين فتعديل الأجور متعلق به ولكن العاملين على التكاسي هم الذي يتلاعبون بالأجور ويتقاضون بشكل عشوائي مبالغ كبيرة من المواطنين.

وعن مراقبة عمل الكازيات في دمشق قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق: تتم المراقبة من لجنة مؤلفة من ثلاث جهات (التموين والمحافظة والمحروقات) حيث تم تنظيم حوالي 78 ضبطاً خلال الشهر الرابع، منها 9 ضبوط إتجار بالمادة و69 ضبطاً مختلفاً.

وفي سياق متصل أوضح سكرية، لا يوجد أي تخفيض لمخصصات المازوت ويتم التوزيع للسرافيس بشكل يومي ضمن آلية ضبط متطورة، حيث تم ضبط العديد من السيارات تبيع المادة بقيمة 4000 ليرة، إضافة لوجود نقص بالكيل للمضخة بقصد الإتجار بالمادة وتحقيق الربح المادي غير المشروع وقد تم حجز الكميات وتغريم المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تشرين