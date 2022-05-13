واشنطن تستثني مناطق ميليشيا قسد من قانون قيصر

13-05-2022

واشنطن تستثني مناطق ميليشيا قسد من قانون قيصر

قسد

أعلنت أمريكا أنها ستسمح بالاستثمار الأجنبي في مناطق شمال شرقي سورية الخاضعة لسيطرة قوات “قسد” دون أن تخضع لعقوبات “قانون قيصر” المفروض على الحكومة السورية.

وقالت القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية.

و أوضحت نولاند، أن واشنطن تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

ونقلت وكالة رويترز، أن نولاند أشارت إلى نقاشات مستفيضة خاضها المسؤولون الأميركيون، مضيفة أن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط.

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