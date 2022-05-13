كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية

أطلقت كوريا الشمالية أمس الخميس، 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان)، وذلك في أول تجربة كبيرة لها بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

وحسب وكالة "يونهاب"، قال الجيش الكوري الجنوبي إنه تم رصد عمليات الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ.

وأوضح أن الصواريخ حلقت لنحو 360 كيلومترا على ارتفاع أقصى بلغ 90 كيلومترا.

كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع، قوله إن الاختبارات الأخيرة تضمنت ما يسميه الشمال قاذفات صواريخ متعددة كبيرة جدا، حيث تم إطلاق القذائف على فترات تبلغ نحو 20 ثانية.

يذكر أن هذا هو الاختبار الـ 16 للأسلحة الذي تجريه كوريا الشمالية في عام 2022.