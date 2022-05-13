لوك أويل تشتري فرع شل في روسيا

قالت شركة "لوك أويل" الروسية المتخصصة في مجال الطاقة إنها اشترت شركة فرعية تابعة لشركة "أنغلو داتش شل"، بريطانية هولندية للنفط والغاز في روسيا، والتي تمتلك شبكة من محطات الوقود ومصنع زيوت التشحيم في منطقة تفير.

وأعلنت شركة "لوك أويل" عن توقيع اتفاقية مع الشركات التابعة لشركة Shell plc، بشأن الاستحواذ على حصة بنسبة 100% في شركة Shell Oil LLC، التي تعمل في مجال بيع المنتجات البترولية بالتجزئة وإنتاج زيوت التشحيم في روسيا.

وبحسب وسائل إعلامية روسية، فإن "الصفقة ستكتمل بعد موافقة دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية".