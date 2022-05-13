إيران تدعو الكويت للتفاوض حول حقل الدرة

نقلت صحيفة الراي الكويتية يوم الجمعة عن سفير إيران بالكويت محمد إيراني القول إن بلاده دعت الكويت للتفاوض حول حقل الدرة في طهران.

وقال إيراني للصحيفة إن "بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرة للجلوس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014".

وأضاف أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد‭ ‬اللهيان اتصل بنظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر من أجل استئناف هذه المفاوضات في طهران حيث كانت الدورة الأخيرة في الكويت".

وفي نيسان قالت السعودية والكويت في بيان مشترك إنهما تجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج.

وترغب السعودية والكويت دخول المفاوضات مع إيران "كطرف تفاوضي واحد"، ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الشرط مقبولا من الجانب الإيراني أم لا.

وفي آذار وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.