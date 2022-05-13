الهند تختبر صاروخ بعيد المدى

قالت وزارة الدفاع الهندية إن الهند أطلقت أمس الخميس، أول صاروخ من طراز BrahMos البعيد المدى من مقاتلة Su-30MKI الحاملة للصواريخ.

وجاء في البيان: "نجحت الهند اليوم في إطلاق صاروخ بعيد المدى من طراز BrahMos من طائرة مقاتلة Su-30MKI، وسار الإطلاق من الطائرة كما هو مخطط له، حيث أصاب الصاروخ هدفه المحدد في منطقة خليج البنغال".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه بفضل الاختبارات الناجحة، تمكنت القوات الجوية الهندية من توجيه ضربات عالية الدقة من طائرات Su-30MKI ضد أهداف برية وبحرية على مسافة بعيدة جدا".

هذا هو الاختبار الخامس لصاروخ BrahMos في الهند هذا العام، وتقوم شركة BrahMos Aerospace، وهي مشروع هندي روسي مشترك، بتصنيع صواريخ كروز الأسرع من الصوت التي يمكن إطلاقها من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو المنصات الأرضية.