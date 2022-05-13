وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني أخر تطورات الأزمة الأوكرانية

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أخر تطورات الأزمة الأوكرانية، والجهود الأمريكية والعالمية لتقديم المساعدة الأمنية إلى كييف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "بحث لويد أوستن، مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الوضع على الأرض في شرق أوكرانيا وآخر المستجدات بشأن جهود المساعدة الأمنية الأمريكية والدولية" إلى السلطات الاوكرانية.



وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.