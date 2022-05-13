مصرع 11 شخصا على الأقل بعد انقلاب سفينة قبالة بورتوريكو

قال خفر السواحل الأمريكي، الخميس، إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حطام سفينة قبالة ساحل جزيرة غير مأهولة بالقرب من بورتوريكو.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال خفر السواحل الأمريكي: "اعتبارا من الساعة 6 مساء يوم الخميس (2200 بتوقيت غرينتش)، أنقذت وحدات الوكالة الشريكة المستجيبة 31 ناجيا: 11 أنثى و20 ذكرا. وتم انتشال 11 متوفيا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن سفينة يشتبه في أنها تنقل المهاجرين بشكل غير قانوني قد شوهدت مقلوبة، في حين يطفو العديد من الأشخاص بدون سترات نجاة.