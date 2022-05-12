اكتشاف مقبرة جماعية أثرية في مصياف

كشف مدير الآثار في محافظة حماة المهندس "حازم جركس" أنه خلال شق الطريق الفرعي عن الشارع الرئيسي المسمى (شارع العشرين) في مصياف تم العثور على مدفن روماني محفور بكتلة كلسية مرتفعة مجاورة لبعض الأبنية السكنية.

وأوضح "جركس" أن لجنة مختصة يرأسها الآثاري "راكان سليمان" نقبت خلال أيام ثلاثة متتالية لتجد مدفناً بأبعاد ثلاثة ونصف المتر وارتفاع مترين، يتألف من مدخل معلق بحجر(الدبش) وفيه ساحة داخلية تمت عملية الدفن الجماعي فيها، كما لوحظ في الجهات الشرقية والجنوبية والوسطى"١٥" هيكلا عظمياً، إضافة إلى مسامير معدنية لتوابيت خشبية متآكلة ولقى أثرية هي عبارة عن مدامع فخارية بلغ عددها ٢٢ مدمعاً، ومدامع أخرى غير مستخدمة كانوا يبكون بداخلها وتعد رمزاً للحزن على الميت.

وأشار مدير الآثار في حماة إلى أنه تم العثور أيضاً على (بلاك فون) واحدة وخرزتين زجاجيتين وإسورة معدنية لهما ارتباط بالجنس المؤنث للمتوفين، أيضا عثر على جزء من جرة فخارية معظمها متهدم مع العديد من الفخار و الزجاج المكسر.

ولفت المصدر إلى أن جميع المكتشفات يعود تاريخها إلى الفترة الواقعة بين القرن الثاني والثالث الميلادي، وقد تم الطلب إلى مجلس مدينة مصياف بإيقاف أعماله بشق الطريق المكتشف ضمنه تلك الآثار الهامة، علما أنه سيتم متابعة الاكتشافات في المنطقة المذكورة بتفاصيل أكثر، ومن ثم نقل جميع محتوياتها الأثرية إلى متحف حماة الوطني.

شام تايمز