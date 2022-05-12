وزارة المالية تعدّل تعليمات مرتبطة بقانون البيوع العقارية الخاصة بالمهن الفكرية

أصدرت وزارة المالية، الخميس، قراراً يقضي بتعديل الفقرة /هـ/ من التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون البيوع العقارية، والمتعلّقة بمكاتب المحامين والمهن الفكرية.

ونشر نقيب المحامين، الفراس فارس، صورة عن القرار المعدّل عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” وتوجّه بالشكر لوزارة المالية، الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ولكل من ساهم بتعديل القرار وتفهم وجهة نظرهم.

وأكّد وزير المالية، الدكتور كنان ياغي، في وقتٍ سابق أن: “قانون البيوع العقارية الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة ما أمكن بين المكلفين إضافة إلى معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات وهو ما يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة”.

وأوضح “ياغي” أن الضريبة المتوجبة حسب القانون أصبحت تقدر بنسبة محددة من القيمة الرائجة للعقار مبيناً أن القانون يحد من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية بالاعتماد بشكلٍ أساسي على نظام المعلومات الجغرافية (جي آي إس).

يُذكر أن الرئيس الأسد أصدر العام الماضي القانون رقم 15 لعام 2021 والقاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية.