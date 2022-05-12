خلال 3 اشهر سرقة 8 أطنان من أمراس الكهرباء في حماه

كشف مدير شركة كهرباء حماة أحمد اليوسف أن كمية السرقات التي تعرضت لها في الشبكة في محافظة حماه خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 8 أطنان من الأمراس النحاسية، إضافة إلى 7880م من الكابلات الكهربائية، والعديد من المحولات الكهربائية تقدر تكلفتها بمئات الملايين.

مضيفاً أنه تم تنظيم 295 ضبطاً بحق مستجري الطاقة الكهربائية بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى الصعوبات التي تعترض العمل بعدم توفر المواد الكافية لمشاريع مد كابلات التوتر المتوسط للربط بين مراكز التحويل، ما أدى إلى توقف العديد من المشاريع، والنقص الشديد في العدادات والمحولات والأمراس، إضافة إلى نقص اليد العاملة الفنية نتيجة انتهاء خدمات البعض، وقلة الآليات، خاصة الآليات الهندسية، ونقص كمية الوقود المخصصة للآليات العاملة مع ورشات الصيانة وورشات الطوارئ.

لافتاً في تصريحه لصحيفة البعث المحلية انه قد تم الانتهاء من مشروع تغذية مطحنة سلحب بخط معفى من التقنين، وبطول 1.5 كم، إضافة إلى الانتهاء من تفريعة الشيحة وتيزين بتوتر هوائي متوسط بطول 2.5 كم، وتفريعة الموعة بتوتر 5 كم، كما يتم الآن العمل على استثمار مركز تحويل البيئة، وتغذية المراكز بكابلات توتر متوسط، وكابلات توتر منخفض بطول 3كم، واستكمال استبدال شبكة التوتر المنخفض بكابلات أرضية لمركز تحويل الاستهلاكية في حماة بطول 3 كم، واستبدال شبكة التوتر المنخفض بكابلات توتر منخفض أرضية لحي الحميدية في حماة “مركز تحويل الحميدية3” بطول 3 كم، واستبدال شبكة التوتر المنخفض بكابلات توتر أرضية لمركز تحويل السلطان بحماة بطول 4 كم.