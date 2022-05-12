لأولى مرة جرائم جنائية ضمن قوانين تموينية

أكد قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق فؤاد سكر لبرنامج حديث النهار على شام إف إم أن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 شدد العقوبات الخاصة بالإتجار بالمواد المدعومة من الدولة أو سرقة الدقيق التمويني، وأضاف جرائم جديدة وصلت للمرة الأولى بتاريخ المشرع السوري لجرائم جنائية ضمن قوانين تموينية، فمثلاً عقوبة الإتجار بالمواد المدعومة من الدولة تصل مدتها إلى سبع سنوات بالحد الأدنى، وفي حالات محددة ذكرها المشرع تصل الى السجن المؤقت لمدة لا تقل عن 14 عاماً.

وذكر سكر أنه ترد يومياً إلى القضاء جرائم من هذا النوع، حيث وصل عددها وفقاً لإحصائية لدى دائرة التحقيق المالي بدمشق منذ تاريخ صدور المرسوم في الشهر الرابع ولغاية اليوم 85 دعوى فصل منها 69 دعوى والعمل جارٍ على فصل باقي القضايا، وتعتبر نسبتها عالية كونها جرائم متواترة.

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