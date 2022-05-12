بايدن يتعثر أثناء صعوده درج الطائرة

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى، خلال صعوده إلى الطائرة في قاعدة أندروز الجوية قبل أن يتوجه إلى إلينوي.

وفقد الرئيس الأمريكي توازنه لثواني خلال صعوده درجا ليقل الطائرة التي كانت ستنقله إلى إلينوي.

واتجه بايدن إلى إلينوي لزيارة مزرعة، حيث ألقى باللوم في زيادة أسعار الغذاء العالمية على الحرب الروسية في أوكرانيا، كما استضاف حملة جمع تبرعات في شيكاغو والتقى مع مؤيدي الاتحاد.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تتعلق بالرئيس. فخلال سفره إلى أتلانتا، تعثر ثلاث مرات على الممشى، وفي المرة الأخيرة سقط على ركبته.

يذكر أن بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وقد أدت زلاته المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تركيزه إلى التشكيك بصحته.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال الأطباء إنه "لائق لأداء العمل"، لكنهم أشاروا إلى أن "مشيته أكثر صلابة بشكل ملحوظ وأقل مرونة" عما كانت عليه عام 2020، وقالوا إن السبب "اعتلال العصب المحيطي الحسي الخفيف في القدمين" و"التهاب المفصل الشوكي الكبير".

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن بايدن، الذي أصبح أكبر أمريكي يتم تنصيبه رئيسا عندما أدى اليمين وهو بعمر 78 عاما في 2021، أثار قلقا بشأن صحته وشابت رئاسته زلات لسان وأخطاء عدة لا سيما في الفترة الأخيرة خلال خطاباته عن الحرب الروسية الأوكرانية.

كما ظهر الرئيس الأمريكي مرتين الشهر الماضي وهو يمد يده للسلام على "الهواء" حيث لا يتواجد أي شخص حوله.

المصدر: وكالات