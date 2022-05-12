دار قاسيون تعلن عن مشروعها لأدب الأطفال

12-05-2022

دار قاسيون تعلن عن مشروعها لأدب الأطفال

أعلنت دار قاسيون للنشر والتوزيع - المرخصة عن وزارة الإعلام ( ١٥٨) - عن رغبتها بالتعاون مع كتّاب قصص للأطفال لإطلاق باكورة أعمالها في أدب الأطفال للمرحلتين العمريتين من (٣ إلى ٧) سنوات ومن (٨ حتى ١١) سنة، وذلك ضمن الشروط التالية:

- أن يكون الكاتب المشارك سورياً، أو من في حكمه وفوق سن العشرين.

- ألا يقل عدد قصص المجموعة عن أربع قصص ولا يزيد عن ثمانية وألا يتجاوز حجم القصة الواحدة ال (١٥٠-٢٠٠) 
كلمة للفئة العمرية الأولى و(٢٠٠-٣٠٠) للفئة الثانية.

- ألا تكون القصص منشورة مسبقا. 

- أن تكون باللغة العربية أو مترجمة إلى اللغة العربية.

- أن تكون لغة السرد القصصي بالفصحى المبسطة.

- أن يكون تصنيف قصص المجموعة ضمن أحد الموضوعات التالية: تعليمي - اجتماعي - علمي - خيال علمي - ترفيهي 

‎- مكافأة القصة الواحدة ضمن المجموعة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية للفئة الأولى، و مائة ألف ليرة سورية للفئة 
الثانية.
- تعود حقوق ملكية القصص المقبولة لدار قاسيون.  
 
- تقوم دار قاسيون بطباعة وتوزيع القصص التي تختارها لجنة تحكيم مختصة بأدب الأطفال. 

- على الراغبين بالمشاركة إرسال المجموعة القصصية على ملف وورد مع توضيح الفئة العمرية والنوع الأدبي ضمن اسم الملف. مثال (اسم الكاتب - خيال علمي - من 3 حتى سبع سنوات)، كما يرجى إرسال السيرة الذاتية بملف وورد منفصل يتضمن الاسم الثلاثي ورقم الهاتف والإيميل ومكان الإقامة الحالي على الايميل التالي: 
QasiounCommunity@gmail.com

- ينتهي تقديم المشاركات بعد شهر من الإعلان، الموافق ١٠ حزيران ٢٠٢٢.

 

 

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