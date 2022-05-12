نحو 72 ألف طالب يتقدمون للإمتحانات في دمشق

كشف مدير التربية في دمشق سليمان يونس ان بعض المراكز الامتحانية بدمشق ستكون مجهزة بكاميرات مراقبة وتقتصر عليها هذه الخطوة هذا العام تبعاً للقدرة الشرائية للوزارة، مشيراً إلى وجود 72 ألف طالب في دمشق سيتقدمون لامتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي.



وأضاف يونس أن المديرية تسعى للوصول إلى مرحلة تشاهد فيها الحصص الدرسية عبر الكاميرات مستقبلاً، حيث تعتبر حالة طبيعية، كما هي الحالة في المولات التجارية والمشافي، وتشكل حالة استقرار في العملية الامتحانية والدرسية، وليست لتخويف الطلاب"، مشدداً على أنه يجب أن تخرج الامتحانات من حالة الشك، ولكن بعض الطلاب يستخدموا التكنولوجيا لخلق أساليب جديدة في الغش.

وحول ما يطرح عن نماذج أسئلة "ذهبية" على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر يونس في تصريحه لإذاعة شام المحلية أن هناك بعض الأشخاص غير المسؤولين يدعون قربهم من بنوك الأسئلة أو معرفتهم بها، ولكن هذا الأمر غير صحيح، لافتاً إلى أن الوزارة وجدت طريقة جديدة لتشفير الأسئلة ونقلها عبر المحافظات إلكترونياً عوضاً عن طباعتها وإرسالها، ما يضمن الحفاظ على سريتها بشكل أكبر.

أما بالنسبة لقطع الاتصالات خلال فترة الامتحانات بيّن يونس أن هذا الأمر متعلق بقرار وزاري، ولا يمكن البت فيه من قبل مديرية تربية دمشق.