الإمارات تبيع سندات خزانة اتحادية

12-05-2022

الإمارات تبيع سندات خزانة اتحادية

كشفت بيانات صادرة عن الحكومة الإماراتية أن البلاد قد جمعت   مليار ونصف  درهم وهو ما يُعادل 408.43 مليون دولار في أول طرح لسندات خزانة اتحادية، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.

و وفقاً لـ cnbc  عربية  فقد جذب الطرح، الأول ضمن سلسلة عطاءات مقررة هذا العام، طلبات بقيمة 9.4 مليار درهم إماراتي وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة ، ويتبع المزاد الأول مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022.

وتضم هذه السندات شرائحاً تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

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