خطة الحكومة اللبنانية لتخفيض الدين العام

كشف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أن التدقيق الكامل في وضع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي سيكتمل بحلول يونيو حزيران المقبل ، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي .

مشيراً خلال اجتماعه مع دائني لبنان إلى إن الحكومة ستخفض الدين العام إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026 وإلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2032 وفقاً لـ cnbc عربية .

من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز مطلع هذا الأسبوع، إن البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات البلاد من القمح والحفاظ على استقرار أسعار الخبز لمدة تسعة أشهر.

هذا ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.