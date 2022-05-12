حارس أمن تركي يهين نساء سوريّات 

تداولت وسائل إعلام ومواقع سوريّة مقطع فيديو، يظهر قيام حارس أمن تركي في إحدى المنظمات الخيرية في ولاية غازي عنتاب، بالتحـ.رش في نساء سوريّات أثناء تلقيهم مساعدات غذائية.

وظهر حارس الأمن المدعو "جوشكون" مفتخراً بذلك من خلال توثيق الفيديو ونشره على صفحته في موقع "تيك توك".

وبحسب ما ترجم ناشطون، هدد "جوشكون" النساء غير المنتظمات في الصف بتصويرهم ونشر صورهن، بالقول: “سوريا، من الآن فصاعداً، إذا لم تلتزمن بالطابور، فسأقوم بتصويركن بالهاتف بهذا الشكل".

وطلب من طابور النساء عدم إخفاء وجوههن، وهددهن بإطلاق النار عليهن في حال قمن بإخفاء وجوههن .

من حانبه قال موقع "تركيا بالعربي"، إن ما قاله المدعو جوشكون من كلمات مسيئة بحق النساء يعتبر تحرش رسمي، إضافة إلى التهديد بالقتل، وفق القانون التركي.

وعقب تداول المقطع بعد أن لاقى حملة استنكار واسعة من السوريين، قالت مصادر إعلامية إن السلطات التركية قبضت على حارس الأمن، دون تأكيد رسمي او تعليق من سلطات ولاية "غازي عينتاب".

ويأتي المقطع في وقت تزداد فيه الأصوات المطالبة بترحيل السوريين من تركيا، وسط حالة سجال بين أحزاب السلطة والمعارضة حول الوجود السوري على الأراضي التركية.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يوجد في تركيا ما يزيد عن 3.6 مليون لاجئ سوري، يعيش أغلبهم في الولايات الجنوبية، وفي مدن إسطنبول والعاصمة أنقرة.