تشكيل لجنة لتحديد أسعار الامبيرات في اللاذقية

عادت المولدات الكهربائية “الأمبيرات” لتتصدّر اجتماع لجنة المحروقات في اللاذقية، حيث طلب المحافظ المهندس عامر إسماعيل هلال خلال الاجتماع متابعة وجود مولدات الكهرباء والتأكيد على ترخيصها لدى الوحدات الإدارية المعنية لوضع ضوابط لعملها ومنع تزويدها بالمحروقات في حال عدم الترخيص.

وحول تزويد المولدات الكهربائية بمادة المازوت، قال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الكهرباء الدكتور مالك الخيّر : “في الوقت الحالي لا يتم تزويد أي مولدة كهربائية بالمازوت من قبل الجهات المعنية في المحافظة”، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تسويات لبعض المولدات الكهربائية التي تعمل لأغراض تجارية حصراً.

وأضاف الخيّر: “تم تشكيل لجنة لدراسة وضع المولدات في جميع أنحاء المحافظة، وبناء على الدراسة سيتم تحديد أسعار التأجير لكل مولدة”، مبيناً أن اللجنة مؤلفة من حرفيين وتقنيين من المؤسسات المعنية وبإشراف مباشر من محافظة اللاذقية.

وكان محافظ اللاذقية قد أصدر تعميماً للوحدات الإدارية والقاضي بمكافحة ومنع ظاهرة تركيب المولدات الكهربائية “الأمبيرات” بقصد بيع الكهرباء، تحت طائلة اتخاذ العقوبات على المخالفين.



اثر برس