رسالة إلى شيرين

د.نزار العاني:

أيها الغراب الأسود اللعين : لماذا نقرت بمخالبك الجارحة زجاج شباك غرفتي هذا الصباح ؟ ليس صباحاً هذا ، إنه العتمة الراسخة في هذا الأربعاء الناهض من تقويم القسوة والرصاص والفجور .

ترى هل كتب الشاعر "إليوت" قصيدة "أربعاء الرماد" نذيراً بموتك الطارئ على يد القناص "يوشع بن نون" ؟

(سيّدة القنوت

الرصينة المفجوعة

زهرة الذكرى

وردة النسيان

واهبة الحياة في الضنى

المهمومة في طمأنينتها

الوردة الفريدة

أضحت الآن في الجنان)

مغتصبون في العلن : ( الجليل والكرمل وديرياسين وقرى القبو وناصر الدين والزيتون وكفر قاسم والتوافيق ووووو) . سفاحون منذ توراتهم : (الآن إذن ،اضرب أمامك،واحظر عليه كل ما يملك ،لا تترك له شيئاً، اقتل الكل،الرجال والنساء والأطفال والرضع) . مفترسون في تلمودهم: (من العدل أن يقتل اليهودي كل أممي لأنه بذلك يقرب قرباناً إلى الله ) . إرهابيون في بروتوكولاتهم كما ينص البروتوكول الثالث : (سنريق دماءهم ، ونستولي بعد ذلك على ممتلكاتهم ). قصيدة شاعرهم "يعقوب باسار" تقول (الحرب القادمة / ننشئها/ نربيها/ ما بين حجرات النوم وحجرات الأولاد) .

وكما كتبتُ لـ "غسان كنفاني" ولآلاف الشهداء من الفلسطينيين قبله وبعده ، أكتب لك اليوم وفي هذا الصباح يا "شيرين أبو عاقلة" لأصفع الضمير الإنساني الممجد لـ "مزامير داوود" دون بقية الأنبياء ، بما فيهم نبي الشهيدة "شيرين" التي صلبوها على رصيف منهك في جنين ،كما صلبوا راعي قلبها الطافح بالمحبة والعدل .

كتبتُ رسالة لشهيدة قبلك هذه الكلمات : ( ذهبتِ إلى الموت باختيارك يا أشرف النساء ،والرجال يتمددون تحت شمس التاريخ ، وعلى قاماتهم يسيل صمغ الرداءة ، وفوق ركامهم تلتصق سندات التمليك لخرائب هذا الزمان الصعب ، وفي جيوب سراويلهم الداخلية تتراكم العملات الأصعب ، وبعض الرصاص الخلبي ).

موتك يا "شيرين" أحرق ابتساماتنا الكاذبة ، وقيمنا الراكدة الرصينة ، وسياساتنا المتفسخة الغبية ، وألقى الضوء على خاتمتنا المحزنة المحتومة ، ما لم ننهض من غفلتنا ونقرأ بصوت عالٍ قصيدة شاعرهم "افرايم تسيدون" على مسامع المهرولين وراء سراب التطبيع والمفاوضات ووهم الحوار :

(لن نحاور ..ولن نجالسهم أبداً..وحتى لو تحولت سيوفهم إلى أقلامٍ ومساطر لن نحاور/ وحتى لو نقلوا اللاجئين إلى القطب الشمالي / ورفعوا رايات الهزيمة واعترفوا بالدولة اليهودية / لن نحاور .. حتى لو تخلت المنظمة عن ميثاقها/ وحول ياسر عرفات اسمه في احتفال رسمي ليكون موشيه/ لن نحاور حتى لو تخلى الفدائيون عن أسلحتهم وعقيدتهم/ وحتى لو قامت نساء فتح بنسج قبعات الصوف لجنود إسرائيل ...) وتمضي القصيدة لرفع أسوار الرفض بالكلمات ، كما رفعت الصهيونية أسوار الفصل العنصري بالإسمنت !

"شيرين أبو عاقلة " كتبتْ قصيدة رفضها عالية النبرة ، قصيدة يمتد "بحرها الطويل" من رأس الناقورة إلى رفح . السلام على روحك الجليلة أيتها المقدسية الباقية في ضمائرنا إلى يوم القيامة .