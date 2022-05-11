انترنت لاسلكي قريباً في سوريا

كشف مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات “أيهم دلول” أنه تم تركيب الأجهزة الخاصة بخدمة الإنترنت اللاسلكي التي تستهدف 7 مناطق في المرحلة الأولى، مؤكداً أن «الشركة تستعد للإطلاق التجاري للخدمة في وقت قريب بعد وصول بقية الأجهزة التي تستخدم في توصيل الخدمة للمنازل».

“دلول” أوضح أن «تجهيز الإنترنت اللاسلكي وعملية الإطلاق التجاري لن تأخذ وقتاً بعد وصول الأجهزة المطلوبة، وسيعلن عن فتح الخدمة أمام الراغبين بالاشتراك، الأمر الذي سيحقق قيمة مضافة للسكان والشركة على حد سواء من خلال تأمين شبكة الإنترنت في المناطق النائية والجبلية والمناطق المدمرة، وتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من الخدمة، وتعزيز وصول الأنترنت في سوريا والانتشار الأفقي».

وأكد دلول، أن الإنترنت اللاسلكي يعتبر مرحلة أو خطوة ضمن مشروعات الشركة النوعية والطموحة لتطوير أداء شبكة الأنترنت في سوريا، لافتاً إلى أن السورية للاتصالات تعمل على خطط طموحة للغاية، وتسعى بشكل جدي لتكون ضمن الإطار العالمي في شبكة الأنترنت، لتمكين المجتمع من التواصل الفعال التجاري والاقتصادي والعلمي وغيره، مع الشركاء الخارجيين، مبيناً أن الإنترنت اليوم أساس لبيئة الأعمال والتعليم والصناعة، والصحة وغيرها.

وتستهدف خدمة الإنترنت اللاسلكي في المرحلة الأولى خدمة 20 – 40 ألف مشترك، والتي يمكن توسيعها لخدمة ما يزيد على 100 ألف مشترك خصوصاً مع القدرة الواسعة للأبراج التي يمكن لكل منها خدمة 3000 مشترك في الحد الأدنى، والتي تم تركيبها في سبع مناطق وفق الخطة.