زراعة الحسكة .. توقعات بإنتاج 275 ألف طن قمح هذا الموسم

توقعت مديرية زراعة الحسكة لإنتاج محصول القمح المروي للموسم الحالي، أن يصل الإنتاج إلى كمية تقارب 275 ألف طن في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي في المحافظة.

مدير دائرة الإنتاج النباتي في المديرية جلال بلال أشار لجريدتنا إلى أن وسطي إنتاج هكتار القمح المروي المزروع يبلغ 2880 كيلوغرام.

وذكر أن إنتاج محصول الشعير قد يبلغ 26800 طن من مجمل المساحة المروية المزروعة وبمتوسط إنتاج للهكتار يبلغ 2030 كيلوغرام، لافتا إلى أن عمليات حصاد محصول الشعير تبدأ قريباً، بينما عمليات حصاد محصول القمـح ستبدأ خلال الشهر القادم.

يشار إلى أن جميع المساحات البعلية المزروعة بالقمـح والشعير في محافظة الحسكة، خرجت عن دائرة الإنتاج نتيجة الجفاف وتوقف هطول الأمطار لاسيما خلال شهر نيسان الماضي.

Q

