دراسة لتطبيق الجباية الإلكترونية في النقل الداخلي

كشف المدير العام لشركة النقل الداخلي في دمشق موريس حداد عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي في دمشق وحلب واللاذقية وحمص.

وبيّن “حداد” في تصريحات صحفية أن «اللجنة المشكلة من مديري الشركات الأربع إضافة إلى ممثلين عن جامعة حلب والشركة السورية للشبكات اجتمعت لوضع خطة لتشغيل الجباية الإلكترونية، حيث تم استعراض جهاز الجباية الإلكترونية المزمع تركيبه على باصات النقل الداخلي».

وأكد أن هذا الجهاز يتم تصنيعه من الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات ويركب في جميع الباصات العاملة على خطوط النقل الداخلي العامة والخاصة وبشكل مجاني من دون أن تتحمل تلك الشركات أي مبلغ لقاء تركيب هذا الجهاز، الذي يعمل على بطاقات ممغنطة مسبقة الدفع يقوم المواطنون بشحنها من محال ومعتمدي شحن كما هي الحال بالنسبة لشحن الموبايلات بالوحدات من المحال، ويتم تمرير هذه البطاقة في الجهاز الموجود في كل باص ليقتطع المبلغ المحدد من رصيد البطاقة.

وقال: «لدى كل سائق جهاز ماستر في حال تبين أن بطاقة المواطن فارغة أو لا يحمل البطاقة يتم الدفع للسائق ويقطع للراكب إلكترونياً».

وعن الالتزام بالدفع الإلكتروني بيّن المدير العام أن هناك مفتشين في كل الخطوط لديهم أيضاً جهاز يقومون بأخذ عينات من ركاب الباص والتدقيق فيما إذا قاموا بالقطع أم لا، مشيراً إلى وجود غرامات كبيرة على من يثبت أنه لم يدفع القيمة.

وأضاف: «سيتم ربط أجهزة المعتمدين لشحن البطاقات مع الجهاز المركزي في الشركة وأجهزة الباصات بشبكة واحدة، بحيث يظهر رصيد كل بطاقة في كل لحظة، وكذلك رصيد المعتمدين وعمليات الشحن من مركز الشركة إلى أجهزة المعتمدين».

وكان حداد كشف في وقت سابق عن اقتراب إنجاز مشروع بطاقات إلكترونية مسبقة الدفع للركوب في باصات النقل الداخلي.

وقال حداد في تصريحات إذاعية إن «(الشركة السورية للشبكات) عملت مع مديرية النقل على إنجاز المشروع، وهو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، يمكن للركاب شحنها بمبلغ معين وتمريرها عبر جهاز ضمن الباص ليخصم عن طريقها أجرة النقل، وبذلك يضمن المواطن استرجاع باقي المبلغ المالي الذي يدفعه».