تعرفة جديدة للأطباء في سوريا خلال أسبوع

كشف رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق “#خالد_موسى” أنه من المتوقع أن تصدر التعرفة الطبية الجديدة خلال أسبوع، حيث إنه «من المتوقع أن تجتمع اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة خلال أسبوع لإصدارها».

“موسى” وفي تصريحات صحفية أوضح أن اللجنة المشتركة تعمل على إصدار تعرفة منطقية وعادلة بالنسبة للطبيب والمريض، مشيراً إلى أن المتداول في الحديث والنقاش أن التعرفة الجديدة من الممكن أن تتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف ليرة.



موسى أشار إلى أن «التعرفة الجديدة لن تكون موحدة وسيتم تقسيمها إلى شرائح وذلك حسب سنوات الخبرة والتصنيف والخدمات المقدمة من كل طبيب، ضارباً مثلاً أن الطبيب الاختصاصي وفقاً لسنوات ممارسته للمهنة، والذي يقدم خدمات طبية مثل (تصوير الأشعة والإيكو) من الممكن أن تكون تعرفته أعلى من تعرفة الطبيب العام».

وأكد أنه في حال صدور التعرفة الجديدة فإنه سيكون هناك مراقبة ومحاسبة وأن النقابة قادرة على ذلك، حيث يوجد قانون ضابط لهذا الموضوع يحاسب من يتجاوز التسعيرة.

وأشار موسى إلى أن هناك أطباء يتقاضون تعرفة كبيرة وخصوصاً في بعض المناطق في دمشق تصل أحياناً إلى أكثر من 35 ألف ليرة في هذه المناطق على حين لا توجد هذه الأرقام في ريف دمشق فهي أقل من ذلك بكثير حيث تتراوح عند الكثير من الأطباء ما بين 5 إلى 10 آلاف ليرة ومن الممكن أن تصل إلى نحو 12 ألفاً عند الطبيب المختص مثل القلبية الذي يتقاضى أيضاً أجرة الخدمات المقدمة منها التصوير عبر جهاز «الإيكو».