أسعار أعلاف اللاذقية أرخص من القطاع الخاص !

كشف مدير فرع مؤسسة الأعلاف في اللاذقية سائرحبيب إلى فتح عدة دورات بمعدل دورة علفية كل شهرين، وتستمر حالياً دورة حتى 31 شهر أيار الحالي، ويتم فيها تقديم مقنن الذرة الصفراء بمعدل 400 غرام للطير و300 غرام صويا و200 غرام نخالة للمداجن التي تربي من 5 آلاف طير وما فوق، على حين تتم زيادة 100 غرام للطير من مقنن الذرة الصفراء للمداجن التي تربي ما دون 5 آلاف طير لدعم صغار المربين.

وأوضح أن أسعار الأعلاف المقدمة خلال الدورات العلفية تبدأ بـ1.5 مليون للطن الواحد من الذرة الصفراء، و2.5 مليون ليرة للطن الواحد من كسبة الصويا، وجميعها أرخص من أسعار القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 40-45 %.

وبيّن أن هناك إقبالاً كبيراً من المداجن في اللاذقية على التسجيل في الدورات العلفية، بمعدل أكثر من 120 مدجنة مرخصة في المحافظة وهذا رقم ممتاز ومؤشر جيد على التربية وسط هذه الظروف.

وحول نشاط المؤسسة خلال الربع الأول من العام الجاري، قال حبيب إن «مبيعات المواد العلفية من كسبة صويا وكسبة قطن وذرة صفراء وجاهز حلوب ونخالة، بلغت 4777 طناً، لجميع القطاعات العامة والتعاونية والخاصة بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 6 مليارات ليرة سوريّة».

في المقابل، ذكر حبيب أن مشتريات المؤسسة بلغت 7954 طناً من بعض المواد العلفية بقيمة 4.7 مليارات ليرة وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

