بيدرسون يشيد بمرسوم العفو.. الدستورية 30 الجاري

كشف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، أن العفو الرئاسي تطور مهم وإيجابي.

“بيدرسون” على هامش مشاركته بمؤتمر “دعم مستقبل سوريا” الذي عقد في بروكسل: «أعلن عن مرسوم عفو رئاسي ورأى العديد أنه تطور مهم جداً وإيجابي، لقد قالت وزارة العدل السورية: إن المئات استفادوا من قرار العفو على أن تليه قرارات عفو أخرى».

وأضاف: «حينما أزور دمشق، آمل في الحصول على معلومات أكثر عن نتائج مرسوم العفو الرئاسي»، معرباً عن أمله في أن «تحقق الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية نهاية الشهر الجاري تقدما ولو بسيطاً».

بيدرسون دعا في تصريحاته المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم إلى سوريا، مضيفاً: «سوريا تعاني اليوم من أزمات اقتصادية تفاقمت بسبب كورونا ومؤخراً ما يحدث في أوكرانيا».

وذكرالمبعوث الأممي أنه «أرسل دعوات للأطراف لحضور اجتماع اللجنة الدستورية السورية، مشيرا أن المحادثات في جنيف ستعقد في الفترة بين 28 مايو/ أيار و3 يونيو/ حزيران 2022».

ومن المقرر أن تنطلق اجتماعات لجنة مناقشة الدستور بنسختها 8 في 30 من الشهر الجاري، وحسب مصادر صحفية سيصل الوفد الوطني برفقة عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني إلى جنيف في الثامن والعشرين من الجاري، على متن طائرة خاصة تنطلق من دمشق.

