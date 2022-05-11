إنزال جوي لـ التحالف شرقي دير الزور

نفذت قوات التحالف الدولي عبر طائرات مروحية تابعة لها عملية إنزال جوي في مدينة الشحيل، مستهدفة أحد منازل المطلوبين بالقرب من معمل “السجاد” بريف دير الزور الشرقي، بحسب مصادر محلية.

وقالت شبكة “صوت دير الزور” إن «القوات التي نفذت العملية فجر أمس، الثلاثاء 10 من أيار، طالبت عبر مكبرات الصوت بخروج النساء والرجال والأطفال من أحد المنازل القريبة من معمل “السجاد” في المدينة».

بدورها، شبكة “مشرق ميديا” قالت عبر “تلجرام”، إن «المنزل يقيم فيه نازحون من مدينة الميادين التي تسيطر عليها قوات النظام شرقي محافظة دير الزور، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى استهداف منزلهم بالعملية».

و«تزامنت العملية مع انتشار لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في المدينة منذ صباح أمس، الاثنين، إذ فرضت حظراً لتجول الدراجات النارية، وصادرت بعض الدراجات فيها دون إيضاح الأسباب».

ونشرت شبكة “مراسل الشرقية” تسجيلاً مصوّراً يظهر صوت طائرة مروحية ليلاً في مدينة الشحيل شرقي دير الزور.

وبحسب الشبكة، فإن «عمليات الإنزال تزامنت مع استهداف قوات التحالف نقاطًا في مدينة الشحيل بالرشاشات الثقيلة من المروحية».

ولا تعلن قوات التحالف الدولي أو “قسد” عن هذا النوع من العمليات عادة، كما تغيب عن المنطقة المنظمات أو الجهات التي من الممكن أن توثق عمليات اعتقال من هذا النوع.

وتشهد مناطق نفوذ “قسد” تصاعداً في وتيرة عمليات الاستهداف التي ينفذها تنظيم “الدولة” في المنطقة الشرقية من سوريا منذ مطلع شباط الماضي.

وكالات