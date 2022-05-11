إقالة مدير المخابرات الإسبانية بعد فضيحة تجسس ببرنامج إسرائيلي

أقالت الحكومة الإسبانية مديرة جهاز المخابرات باز إستيبان، بعد فضيحة “تجسس” على هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع استُهدفت ببرنامج “بيغاسوس”.

وذكرت إحدى الصحف الإسبانية، أنه عقب الكشف عن تعرض هواتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس لعمليات تنصت خارجية بواسطة برمجية التجسس “الإسرائيلية” “بيغاسوس”، تمت إقالة مديرة المخابرات.

وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس كشف عن استهداف هاتف رئيس الوزراء سانشيز استهدف مرتين في أيار 2021، وهاتف وزيرة الدفاع روبلس استهدف مرة واحدة في حزيران 2021.

واعتبر بولانيوس أن الأمر يتعلق بتدخل خارجي وغير قانوني، وليس من فعل هيئات رسمية إسبانية.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) توقعت أن تكون برمجية “بيغاسوس” قد استخدمت في قرصنة نحو 50 ألف هاتف نقال في العالم، من بينها هواتف لرؤساء وملوك وسياسيين وصحفيين ونشطاء حقوقيين.

يشار إلى أن البرنامج بمجرد تحميله على المحمول يتيح التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.