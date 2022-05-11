حريق يسلب حياة أم وأطفالها الأربعة

شهد حي الأمين في منطقة الشاغور بدمشق القديمة ليل الثلاثاء، مأساة كبيرة تمثلت بوفاة 5 أشخاص من عائلةٍ واحدة، جراء حريق اندلع في منزلهم

وفي التفاصيل، فإنّ حريقاً اندلع داخل منزل العائلة في حي الأمين بسبب ماس كهربائي، وفق أنباء أولية، وأدى إلى وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة "أم وأطفالها".

وقالت صفحات محلية إن العائلة من بيت الرفاعي، ولم ينجو من الحريق إلا الأب، الذي أصيب بحروق بليغة، وجرى إسعافه إلى المستشفى.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية إن الحريق اندلع في الطابق الأول من البناء المؤلف من 4 طوابق، وتمّ إخماد الحريق، ونقل الوفيات إلى مشفى دمشق.

ولم تحسم الوزارة سبب الحريق، وأكدت أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحريق.

وفي الشهور الأخيرة، سجلت دمشق وريفها عدة حرائق، كان آخرها حريق في منطقة القنوات الشهر الفائت، أدى لخسائر مادية دون إصابات.

فيما كان أكبرها حريق في بناء "لاميرادا مول" بمنطقة الحمرا وسط العاصمة، في شهر آذار، وأدى إلى وفاة 11 عاملاً.

وفي نفس الشهر، أدى حريق في منطقة سبينة بريف دمشق، إلى وفاة 3 أطفال من عائلة واحدة.