11-05-2022
غرامات بالملايين على أفران في طرطوس
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 3 ضبوط تموينية بحق أفران (بيت أحمد ونوس، جديتي، بدرية) بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز المعدة للبيع للمعتمدين وبلغت قيمة التغريم 5062500 ليرة سورية.
وضبط بحق معتمد خبز بمخالفة التلاعب بنظام البطاقة الإلكترونية والبيع من خارجها بقصد المتاجرة بمادة الخبز التمويني وبلغت قيمة التغريم 3075000 ليرة سورية
وضبط تمويني بمخالفة المتاجرة بمادة البنزين المدعوم من قبل الدولة بقصد المنفعة المادية وبلغت قيمة التغريم 1250000 ليرة سورية.
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