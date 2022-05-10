مزاد علني لبيع ٦٤ آلية مستعملة بدمشق

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن إجراء مزاد علني لبيع 64 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وأوضحت المؤسسة في إعلانها أن المزاد يتضمن سيارات سياحية وحقلية إلى جانب آليات أخرى متنوعة مبينة أن المزاد يقام يومي الـ 17و18 من أيار الجاري الساعة العاشرة صباحاً، وذلك في مدينة الجلاء-مزة اتستراد-صالة بوليفارد.

ولفتت المؤسسة في إعلانها إلى أن مكان تواجد الآليات في مستودعات القطع التبديلية بصحنايا “الباردة” مقابل كراج النخيل.

ودعت المؤسسة الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات والحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزاد إلى مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو الاطلاع على موقعها الالكتروني.