10-05-2022
مزاد علني لبيع ٦٤ آلية مستعملة بدمشق
أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن إجراء مزاد علني لبيع 64 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.
وأوضحت المؤسسة في إعلانها أن المزاد يتضمن سيارات سياحية وحقلية إلى جانب آليات أخرى متنوعة مبينة أن المزاد يقام يومي الـ 17و18 من أيار الجاري الساعة العاشرة صباحاً، وذلك في مدينة الجلاء-مزة اتستراد-صالة بوليفارد.
ولفتت المؤسسة في إعلانها إلى أن مكان تواجد الآليات في مستودعات القطع التبديلية بصحنايا “الباردة” مقابل كراج النخيل.
ودعت المؤسسة الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات والحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزاد إلى مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو الاطلاع على موقعها الالكتروني.
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