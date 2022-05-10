بنصف مليون وردة حدائق دمشق تستقبل الصيف

10-05-2022

بنصف مليون وردة حدائق دمشق تستقبل الصيف

بيّن مدير الحدائق في محافظة دمشق المهندس سومر فرفور أنه تم البدء بتجهيز وصيانة العديد من الحدائق العامة لاستقبال فصل الصيف مع الاهتمام بالناحية الجمالية لها عبر زراعة الورود والأشجار فيها.

ويبلغ عدد الحدائق العامة التي تضم ألعاباً وخدمات عامة /177/ حديقة حسب فرفور الذي بين أنه تم توفير ما يقارب نصف مليون وردة من أجل زراعتها ضمن الحدائق العامة خلال الفترة القادمة حيث هناك 5 مشاتل في دمشق يمكنها تأمين حاجة الحدائق العامة.

وتعمل المديرية على زراعة مئات الأشجار والشجيرات ونباتات الزينة بالساحات العامة ومنصفات الطرقات والعقد والمسطحات الخضراء وتأهيل عدد من الأحراش لتحويلها إلى مسطحات مزروعة بالمرج الأخضر والنباتات، لاحقاً.

وأكد فرفور تأمين محافظة دمشق الأموال اللازمة لاستثمار وصيانة تلك الحدائق، رغم ارتفاع تكاليف الإصلاح وزيادة الأعطال خاصة في فترة الصيف حيث تزداد أعداد الزوار للحدائق العامة.

تشرين

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