قرض بسقف مليون ليرة و بشروط تعجيزية

أعلنت نقابة "المعلمين السوريين"، البدء بمنح قرض نقابي للمعلمين بقيمة مليون ليرة سورية، اعتباراً من اليوم، وفق شروط محددة.



ونشرت نقابة المعلمين بريف دمشق في حسابها على فيس بوك الشروط المطلوبة للحصول على القرض وفقاً للآتي:



1 يستفيد من القرض المعلم القائم على رأس عمله

2 على المعلم المقترض ألا يكون مستفيداً من أي قرض نقابي سابق

3 أن يكون المعلم بريءَ الذمة من تسديد جميع الأقساط المترتبة على أي قرض سابق

4 الاشتراك في صندوق "المساعدة الفورية" عند الوفاة



وحول الكفالة، بينت النقابة أنه تُقبل كفالة أحد المعلمين العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم شرط ألا يتجاوز عمره 55 سنة



أما بالنسبة لمدة تحصيل القرض فقد بينت النقابة أن مدة تحصيل القرض 5 سنوات بمعدل فائدة 12.5بالمئة سنويا، بأقساط شهرية تبلغ 22.500 ليرة لكل قسط ما عدا القسط الأخير 22.900 ليرة.



وفي حال تمكن أي معلم من تلبية هذه الشروط، بإمكانه مراجعة فرع النقابة في المحافظة التابع لها، وتقديم الطلب وفق نموذج معمم تبلغ كلفته 1000 ليرة، ثم يمكنه الحصول على القرض بموجب شيك محرر باسمه من المصرف.



وفي مطلع شباط/فبراير الفائت، أعلن المصرف التجاري السوري رفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بضمانة عقارية بدلا من 20 مليون ليرة سورية، كما قرر رفع سقف القرض إلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلا من 5 ملايين ليرة، بينما يشمل هذا القرار التجاري كل من العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع، بحسب متابعة “بزنس 2بزنس”.



كما قام “مصرف التوفير” بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة.

