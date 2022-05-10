لافروف: نثمن موقف الجزائر من العملية الخاصة في دونباس

أعرب وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف عن تقدير بلاده لموقف الجزائر المتزن حيال أزمة أوكرنيا. وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة موسكو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها لافروف مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء. وفي ما يلي أهم ما ورد في تصريحات لافروف:

- ناقشت خلال زيارتي تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين

- من المقرر عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة لروسيا والجزائر حول التعاون الاقتصادي في الجزائر في غضون أشهر قليلة

- بوتين يأمل في عقد لقاء شخصي مع الرئيس الجزائري ويدعوه لزيارة روسيا

- نثمن تفهم الجانب الجزائري للقضايا المرتبطة بالأزمة في أوكرانيا

- نعتبر موقف رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بشأن تجميد الأصول الروسية سرقة

- الاتحاد الأوروبي لم تعد لديه سياسة خارجية مستقلة وهو متضامن تماما مع سياسة الولايات المتحدة

- سنعمل بدأب لمنع إقامة عالم أحادي القطب وهدم الأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة

المصدر: RT

